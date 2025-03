Paulistão A2 2025: veja duelo das quartas de final e rebaixados 

Clubes com melhor campanha podem escolher mando dos jogos; VAR será usado no mata-mata.

As quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025 foram definidas na tarde deste sábado ao término da primeira fase da competição.

Primavera, Capivariano, XV de Piracicaba e Ituano começaram a rodada final já classificados. Os outros quatro times que avançaram foram Taubaté, São José-SP, Ferroviária e Santo André.

Pelo regulamento, o chaveamento será da seguinte maneira: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Confira abaixo os duelos:

Primavera (1º) x Santo André (8º)

Capivariano (2º) x XV de Piracicaba (7º)

Ituano (3º) x Ferroviária (6º)

Taubaté (4º) x São José-SP (5º)

A novidade do regulamento deste ano é que os times que terminaram a primeira fase no G-4 têm o direito de escolher os mandos dos jogos no mata-mata. A pontuação geral segue para definição dos confrontos das semifinais. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão de 2026.

Segundo a tabela básica, as quartas de final estão previstas para acontecer nos dias 16 (jogos de ida) e 19 (jogos de volta) de março, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vai detalhar os dias e horários dos confrontos.

Todas as partidas terão VAR. Em caso de igualdade no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada time com a mesma diferença de gols) a definição da vaga será nos pênaltis.

Rebaixados

Três times começaram a última rodada com possibilidade de rebaixamento para a Série A3. Caíram Rio Claro, lanterna com 12 pontos, que perdeu confronto direto com o São Bento por 3 a 0, e Portuguesa Santista, 15ª colocada com 13 pontos, que empatou sem gols com o Votuporanguense.

*Com informações do ge