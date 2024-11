Câmara de Votuporanga sedia o 1º Encontro Regional de Prefeitos, Vices e Vereadores Eleitos 

O evento ocorre neste sábado (30), a partir das 8h30, com a presença de lideranças políticas de todo o noroeste paulista e palestras com especialistas.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP sediará neste sábado (30.nov), a partir das 8h30, o 1º Encontro Regional de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores Eleitos e Reeleitos do Noroeste Paulista.

O evento promovido pela Câmara de Votuporanga, em parceria com o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e Unifev, contará com a presença de lideranças políticas de todo o noroeste paulista, além de palestras com especialistas em administração pública para ajudar a nortear o trabalho dos futuros gestores.

O encontro reunirá lideranças de pelo menos 25 municípios da região de Votuporanga, além dos vereadores anfitriões, representados pelo presidente da Casa, Daniel David (MDB), e do prefeito Jorge Seba (PSD) acompanhado de seu vice-prefeito eleito, Luiz Torrinha (PL).

De acordo com o divulgado pela Câmara, o evento iniciará com um coffee break, às 8h30, e a partir das 9h terá palestras para ajudar a nortear o trabalho dos futuros gestores. Dentre os palestrantes confirmados está um dos mais renomados advogados de Direito Público Executivo/Legislativo, Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, diretor jurídico da Câmara de Votuporanga por mais de 30 anos e que apresentará uma palestra com o tema: “Leis que disciplinam o município. O papel do Legislativo no município.”

Em seguida, outra palestra será ministrada, desta vez, pelo professor-doutor Osvaldo Gastaldon. Na ocasião, o magnífico reitor da Unifev apresentará o tema: “como interagir com o público/oratória”.

“A Câmara Municipal de Votuporanga sente-se honrada em sediar e organizar tão importante encontro regional com os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que irão conduzir os destinos dos municípios de nossa região. Será um encontro com importantes nomes e temas sobre Direito Público”, afirmou o presidente da Câmara, Daniel David.

O deputado estadual Carlão Pignatari, também comentou a realização do evento: “Parabenizo o presidente da Câmara de Votuporanga, vereador Daniel David, pela iniciativa deste encontro de lideranças. Reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras para capacitação em legislação e oratória é essencial. É uma oportunidade valiosa para adquirir conhecimento, fortalecer parcerias e promover a integração entre os representantes eleitos, contribuindo para o desenvolvimento regional.”

