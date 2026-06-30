Passageira fica ferida após carro bater em poste de energia em São José do Rio Preto 

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), no bairro Jardim Marajó. Vítima foi levada pelo SAMU ao Hospital de Base. Motorista admitiu ter bebido seis latas de cerveja antes de dirigir.

Uma passageira ficou ferida depois que o carro em que estava bateu contra um poste de energia na madrugada desta terça-feira (30.jun), na Avenida Valdomiro Lopes da Silva, no bairro Jardim Marajó, em São José do Rio Preto/SP. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista, de 34 anos, tinha sinais nítidos de embriaguez e admitiu ter bebido seis latas de cerveja antes de dirigir.

De acordo com o apurado, guardas municipais faziam patrulhamento pela região quando se depararam com o veículo batido. Ao abordarem o condutor, os agentes notaram que ele apresentava olhos avermelhados, desorientação e forte odor etílico (cheiro de álcool).

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista contou que ele e a passageira estavam em uma confraternização em um bar antes da batida. Ao ir embora, perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura de concreto.

Em seu depoimento à Polícia Civil, no entanto, o homem alegou que o acidente pode ter sido provocado pelo estouro de um dos pneus ou por uma falha repentina na suspensão do automóvel.

A passageira sofreu um corte na cabeça e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada ao Hospital de Base (HB), onde permanece internada em estado de saúde estável.

Como o teste do bafômetro não pôde ser realizado no local devido aos danos materiais e à dinâmica da abordagem, o condutor foi levado para colher um exame de sangue que vai comprovar o teor alcoólico no organismo. O carro foi guinchado e apreendido porque estava circulando com o licenciamento vencido. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.