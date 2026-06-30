Feirinha de adoção oferece nova oportunidade para cães e gatos resgatados neste domingo

Evento promovido pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal será realizado no Recanto dos Focinhos e incentiva a adoção responsável de animais acolhidos pelo município.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal promove neste domingo (5.jul) mais uma edição da Feirinha de Adoção Pet, no Recanto dos Focinhos. Das 10h às 14h, cães e gatos resgatados pelo município estarão à espera de uma nova família em uma ação que incentiva a adoção responsável e amplia as oportunidades de acolhimento dos animais.

O Recanto dos Focinhos está localizado na Estrada Municipal VTG-342, no Sexto Distrito Industrial. Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os cães e gatos disponíveis para adoção, receber orientações sobre guarda responsável e esclarecer dúvidas sobre todo o processo de adoção.

Além de aproximar os animais de futuros tutores, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável. Cada adoção representa uma nova oportunidade para cães e gatos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos encontrarem um ambiente de proteção, cuidado e afeto.

Para o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), a feira é uma oportunidade de aproximar os animais acolhidos pelo município de famílias dispostas a oferecer um lar definitivo.

“A adoção responsável transforma a realidade desses animais e contribui para o trabalho desenvolvido pelo município na proteção e no bem-estar animal. Nosso objetivo é aproximar cães e gatos de pessoas que estejam preparadas para assumir esse compromisso e proporcionar um recomeço com cuidado, segurança e carinho.”

Quem não puder comparecer à feira também pode adotar em outro momento. Basta entrar em contato diretamente com a equipe do Recanto dos Focinhos pelo WhatsApp (17) 99655-7592 para conhecer os animais disponíveis e receber orientações sobre o processo de adoção.