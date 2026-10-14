“Parecia que ia engolir a cidade”: nuvem gigante chama atenção em Votuporanga 

Formação conhecida como nuvem-prateleira impressionou moradores pelo tamanho e pela rapidez com que avançou sobre a cidade; fenômeno indica a aproximação de tempestades.

Uma enorme nuvem em formato de onda chamou a atenção dos moradores de Votuporanga na tarde desta quarta-feira (14.out). Conhecida como nuvem-prateleira, a formação foi registrada em vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais e impressionou pelo tamanho e pela aparência de uma grande parede de nuvens avançando sobre a cidade.

A moradora Fabiana Pereira, da Vila Filomena, contou ao g1 que ficou surpresa com o fenômeno: “Pensei em uma tempestade forte, igual vemos em filmes. Realmente parecia que ia engolir a cidade. Foi chegando muito rápido e escureceu bastante”, relatou.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, apesar do aspecto assustador, a nuvem-prateleira não é um tornado. O fenômeno se forma quando o ar frio que desce de uma tempestade encontra o ar quente e úmido próximo à superfície, criando a característica estrutura horizontal semelhante a uma onda.

De acordo com a Defesa Civil, a presença desse tipo de nuvem indica a aproximação de áreas de instabilidade e pode anteceder temporais acompanhados de chuva intensa, raios e rajadas de vento. A previsão para o Estado aponta tempo instável devido à aproximação de uma frente fria, com possibilidade de pancadas de chuva, descargas elétricas e até ocorrência isolada de granizo em algumas regiões.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e buscar abrigo seguro durante tempestades.