Papa Leão XIV deve ser internado na manhã desta terça-feira, diz Vaticano

O Papa Leão XIV deve ser internado da Clínica Gemelli, em Roma, na manhã desta terça-feira (13.out), afirmou o Vaticano.

O pontífice deve remover um nódulo identificado em estágio inicial e tem previsão de recuperação de uma semana no Hospital Policlínico Gemelli.

Nos próximos dias, ele passará por cirurgia para retirar um nódulo no pulmão.

Inicialmente, a agência Reuters havia informado que a cirurgia aconteceria nesta terça-feira, mas corrigiu a informação afirmando que se refere à previsão para a entrada no hospital.

O pontífice manteve a agenda regular nesta segunda-feira (12) enquanto aguarda o procedimento.

Durante a oração dominical, Leão XIV contou aos peregrinos que médicos identificaram a formação durante um exame de saúde recente. Ele descreveu o nódulo como “bem delimitado” e afirmou que foi detectado em estágio inicial.

A Santa Sé ainda não informou se há suspeita de malignidade.

A descoberta do nódulo representa a primeira preocupação significativa com a saúde do pontífice desde o início de seu papado.

O que se sabe sobre a cirurgia

Quando a cirurgia será realizada? Ao falar sobre a descoberta do nódulo, o papa Leão XIV disse que “a operação já está marcada para os próximos dias”. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que a intervenção está prevista para os primeiros dias da semana, sem especificar uma data.

Ao falar sobre a descoberta do nódulo, o papa Leão XIV disse que “a operação já está marcada para os próximos dias”. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que a intervenção está prevista para os primeiros dias da semana, sem especificar uma data. Qual o tempo de recuperação? O vaticano estima que o tempo de recuperação do papa Leão XIV deve ser de uma semana.

O vaticano estima que o tempo de recuperação do papa Leão XIV deve ser de uma semana. Onde será a cirurgia? A cirurgia será realizada noHospital Policlínico Gemelli. O centro médico é um dos principais de Roma e também foi utilizado pelo papa Francisco, o antecessor de Leão XIV.

A cirurgia será realizada noHospital Policlínico Gemelli. O centro médico é um dos principais de Roma e também foi utilizado pelo papa Francisco, o antecessor de Leão XIV. O que é um nódulo pulmonar? Um nódulo pulmonar é uma pequena lesão localizada no tecido do pulmão,geralmente com até três centímetros de diâmetro.Os nódulos podem ter diferentes causas, como cicatrizes de infecções anteriores, processos inflamatórios, algumas doenças infecciosas e tumores benignos.Em outros casos, podem corresponder a um câncer de pulmão ou a lesões decorrentes da disseminação de um tumor originado em outra parte do corpo. O Vaticano não informou se há suspeita de que o nódulo seja maligno.

Um nódulo pulmonar é uma pequena lesão localizada no tecido do pulmão,geralmente com até três centímetros de diâmetro.Os nódulos podem ter diferentes causas, como cicatrizes de infecções anteriores, processos inflamatórios, algumas doenças infecciosas e tumores benignos.Em outros casos, podem corresponder a um câncer de pulmão ou a lesões decorrentes da disseminação de um tumor originado em outra parte do corpo. O Vaticano não informou se há suspeita de que o nódulo seja maligno. Qual o estado de saúde do papa? O Vaticano não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do papa, mas Leão XIV afirmou que o nódulo foi identificado em estágio inicial e está bem delimitado. O pontífice é relativamente jovem para um líder da Igreja Católica, tem 71 anos, e gosta de praticar esportes, incluindo tênis.

O Vaticano não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do papa, mas Leão XIV afirmou que o nódulo foi identificado em estágio inicial e está bem delimitado. O pontífice é relativamente jovem para um líder da Igreja Católica, tem 71 anos, e gosta de praticar esportes, incluindo tênis. A viagem pela América Latina está mantida? Leão XIV tem uma viagem de 11 dias por Uruguai, Argentina e Peru programada para o próximo mês. Antes de mencionar o nódulo, ele fez referência à viagem neste domingo e agradeceu aos católicos pelas orações “pela visita pastoral que realizarei”.

*Com informações da Reuters