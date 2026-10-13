Falece o médico Marcos Naime Pontes, aos 60 anos, em Votuporanga

Profissional havia passado por procedimento neurocirúrgico na Santa Casa

Faleceu, aos 60 anos, o médico Marcos Naime Pontes, morador de Votuporanga, onde exercia a medicina em consultório particular.

Formado pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Marcos era filho de Davi Mendonça Pontes (in memoriam) e Regina Célia Naime Pontes. Solteiro, além dos irmãos Adriana Naime Passoni, Alessandro Naime Pontes e Davi Naime Pontes.

Recentemente, havia sido submetido a um procedimento neurocirúrgico de alta complexidade na Santa Casa de Votuporanga, em decorrência de um grave problema ósseo na região da face.

Velório e sepultamento

O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga, onde permanecerá até as 17h desta terça-feira (13). O sepultamento está previsto para o mesmo horário, no Cemitério Municipal de Votuporanga.