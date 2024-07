Carro capota e deixa feridos na BR-153 

Acidente ocorreu na manhã de sábado (13), no trecho de São José do Rio Preto. Dentre as vítimas, estão três crianças, com idade de 10, 8, 5 anos, e um bebê de 10 meses.

Um carro capotou na BR-153 em São José do Rio Preto/SP, na manhã do último sábado (13.jul).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda por motivos a serem apurados, o veículo em que as vítimas estavam apresentou um problema na roda traseira, capotou e caiu em um barranco. Dentro do carro estavam três adultos e três crianças, de 10, oito e cinco anos, e um bebê de 10 meses.

As crianças foram encaminhadas para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), uma menina de 4 anos sofreu uma fratura no braço; já os adultos foram levados para o Hospital de Base. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e prestar assistência à família. As causas exatas do problema na roda traseira ainda serão investigadas.