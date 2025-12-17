Catadores de recicláveis recebem carrinhos doados pela Facchini  

Objetivo do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga foi oferecer estrutura adequada e incentivar o trabalho sustentável desses profissionais, garantindo mais dignidade, segurança e conforto no exercício de suas atividades.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga realizou na tarde desta terça-feira (16.dez), a entrega de 10 carrinhos destinados aos catadores de materiais recicláveis do município. A ação foi realizada na Praça Cívica e teve como objetivo melhorar as condições de trabalho desses profissionais, garantindo mais dignidade, segurança e conforto no exercício de suas atividades.

A iniciativa contou com o apoio da empresa Facchini. Em novembro, um dos carrinhos foi entregue como teste ao munícipe Diogracia Mendes, de 57 anos, que atua de forma autônoma na coleta de recicláveis há vários anos. Após utilizar o equipamento, ele avaliou de forma muito positiva a nova estrutura, destacando a melhoria significativa para o dia a dia de trabalho.

Presente na entrega, o gerente de Gestão de Pessoas da Facchini, Joel Henrique Tobal, destacou o compromisso social da empresa: “Sempre que possível, a Facchini participa de ações que contribuem com a população, pois a responsabilidade social faz parte dos valores da empresa”, afirmou.

O vereador Emerson Pereira (PSD) explicou que a ação surgiu a partir da identificação da necessidade de aprimorar as condições de trabalho dos catadores. Sensível à causa, a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, buscou apoio imediato do empresário Euclides Facchini: “A Rose é uma verdadeira força do social em Votuporanga. Ela é atuante, sensível e sabe ouvir as pessoas. Não mediu esforços para tirar esse projeto do papel. Ao procurarmos a Facchini, encontrou uma resposta pronta e solidária. E hoje é uma alegria entregar aqueles que batizamos de ‘carrinhos da esperança’”, disse o vereador.

Durante a entrega, Rose Seba agradeceu aos catadores pelo trabalho essencial que realizam diariamente: “Vocês garantem, com dignidade, o sustento de suas famílias e ainda contribuem diretamente para um meio ambiente mais saudável. Com esse trabalho, nossa cidade fica mais limpa e bonita. Somos imensamente gratos e esperamos que, com esses carrinhos, vocês possam trabalhar melhor e com mais conforto”, afirmou.

Entre os beneficiados, Indaiá Marina Ramos dos Santos, que há 10 anos se dedica à coleta de materiais recicláveis, comemorou a conquista. Ela relatou que trabalhava com um carrinho em péssimas condições, que quebrava constantemente: “Agora o trabalho vai ficar muito mais fácil. Tivemos alguém que olhou por nós. Recebemos por quilo de material reciclável e com o carrinho que nos possibilita juntar muitos materiais recicláveis, vamos ganhar ainda mais. Então, esse apoio faz muita diferença”, disse emocionada.

Moisés Umbelino da Silva também agradeceu e destacou a alegria em receber o novo equipamento: “Esse carrinho vai facilitar muito o nosso dia a dia e melhorar bastante o trabalho. É uma ajuda que chega em boa hora e faz toda a diferença para quem vive da reciclagem”, encerrou.