Falece Geny Thereza Remedi Scamatti, aos 87 anos 

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (1º.jul), às 2h, no Hospital Unimed de Votuporanga/SP, a senhora Geny Thereza Remedi Scamatti, aos 87 anos.

Viúva de Pedro Scamatti, Geny deixou os filhos: Dorival, casado com Gláucia; Edson, casado com Maria Lúcia; Mauro, casado com Lucinéia; Olívio, casado com Maria Augusta; e Pedro Filho; netos; bisnetos; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório teve início às 8h, no Velório do Sagrado Coração; e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.