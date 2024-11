“OPERAÇÃO NATAL” Comédia mais esperada do ano estreia no Novo Cine Votuporanga

Classificação Etária: 12

Gênero(s): Ação, Aventura, Comédia

Duração: 2h04

Direção: Jake Kasdan

Elenco: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons

Sinopse do Filme:

Operação Natal é do mesmo roteirista dos sucessos Velozes & Furiosos 7 (2015) e Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011). Callum (Dwayne Johnson) é o Chefe de Segurança do Polo Norte. Parte de seu trabalho é cuidar da segurança de ninguém menos do que Nick (J.K. Simmons), codinome Das Neves, popularmente conhecido como Papai Noel. Só que Callum teve uma surpresa e tanto, antes do fim do ano. Afinal, o bom velhinho foi misteriosamente sequestrado e, agora, ele precisará trabalhar com Jack (Chris Evans), um famoso e infame caçador de recompensas numa verdadeira missão global para salvar o Natal. Dos mesmos produtores de Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) e Baywatch: S.O.S. Malibu (2017).