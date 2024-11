DELÍCIAS DE BOTECO – Votuporanga se torna capital gastronômica da região em competição durante o mês de novembro

Começou no último dia 8 de novembro a competição “Delícias de Boteco”, uma competição que irá revelar qual é o melhor petisco entre os restaurantes e bares de Votuporanga.

Em sua primeira edição na cidade 10 restaurantes aceitaram o desafio de terem seus pratos avaliados. Cada restaurante, boteco, lanchonete ou petiscaria criou ou escolheu um prato para representar sua casa.

Os clientes podem experimentar o prato e dar notas para ele. São cinco critérios: petisco, cerveja gelada, apresentação do prato, higiene e atendimento.

As notas são de 0 a 10. A nota final é feita 50% pelo público e 50% pelos jurados (compostos por chefes de cozinha, nutricionistas, membros da imprensa e indicados dos patrocinadores).

Os clientes

podem avaliar o restaure-te por um QRCode localizado em cada restaurante, O resultado final será divulgado no dia 3 de dezembro, juntamente com ganhadores das ações promocionais do evento.

Leandro Ferreira, um dos organizadores e falou sobre o evento, “Claro que é um desafio trazer um evento como este para Votuporanga. Muitos botequins grandes acabaram amarelando e ficaram de fora da competição, outros ficaram com medo de serem avaliados, mas acredito que esta é uma ótima maneira de criar uma cultura gastronômica em nossa cidade.

Fomos procurados por vários donos de restaurantes reclamando que os votuporanguenses estão saindo de nossa cidade e curtindo os botecos e shopping de Fernandópolis e Rio Preto, gastando nas cidades vizinhas. Com a competição, esperamos ter milhares de pessoas em nossa cidade, experimentando o que há de melhor.

Petiscos diversos, comida mexicana, peixe frito com pirão, croquetes, bolinho de costela, porção de minipastéis, carne de cordeiro, espeto de carneiro, hamburguer gourmet, espetos e porções, estão entre os pratos que podem ser avaliados pelos participantes. Já temos pedidos para organizar a competição em outras cidades e iremos analisar as possibilidades para o ano que vem”.

O site oficial da competição, com todos os restaurantes participantes, pratos, jurados e informações do concurso é o: www.deliciasdeboteco.com.br

Patrocinadores oficias

L.A. Hotel Votuporanga

Para presentear os hospedes que participarem do concurso “Delicias de Boteco”, com brindes especiais como canecas, copos e bonés do evento. A ideia é recepcionar pessoas de outras cidades que exageram um pouco na bebida e oferecer hospedagem, para retornarem para suas casas em segurança no dia seguinte.

Tietê, 3421 – Santa Eliza, Votuporanga – SP, 15505-186(17) 3422-6474

Drogaria Ultra Popular

Farmácia que oferece descontos e brindes para clientes participantes do concurso comida de boteco. Quem exagerar na dose será encaminhado a farmácia para comprar remédios

necessários.

Amazonas, 3329(17) 3421-0196

Diário de Votuporanga

Jornal oficial do evento. Irá publicar dicas, pratos e curiosidades sobre a competição.

Rádio Clube de Votuporanga

Rádio Oficial do Evento. Irá dar flash exclusivos e informações sobre a competição.

Restaurantes Participantes

CASA DO PASTEL

NassifMiguel, 2106 – Pozzobon, Votuporanga – SP, 15503-021 (17) 3422-6101

CHICKEN BEAT

Av. Emílio Arroio Hernandes, 2075 – Pozzobon, Votuporanga – SP, 15503-022 (17)991409518

DU CHEFF

Av. Francisco Ramalho de Mendonça – Jardim Alvorada, Votuporanga – SP (17) 99773-2102

ILHA DO PESCADOR

Herbert Vinicius Mequi, km 01 – Zona Rural, Votuporanga – SP, 15515-899 (17)997057090

LOLA BEST FOOD

Av. Pref. Mário Pozzobon, 2065 – Pozzobon, Votuporanga – SP, 15503-021 (17)992134714

O CORDEIRO

Avenida João Gonçalves Leite, 4523, Jardim Alvorada (17)996517170

RANCHO DO ESPETO

Avenida das Nações, 321 Prolongamento Polo Comercial e Industrial II, Votuporanga –

SP, 15502-030

(17) 99737-1495

SANTA CECÍLIA BUTIQUIM

ÂngeloBimbato, 3072 – Jardim Alvorada, Votuporanga – SP, 15505-010 (17)996069109

SEU CANECO

Mato Grosso, 3341 – Centro, Votuporanga – SP, 15505-185(17)997337612

TOPPER BURGER