O padre e a moça do vestido de viscose (Ficção)

Por Antoninho Rapassi

Havia um povoado localizado entre montanhas cobertas por cafezais. Este ouro verde era também pontilhado por esbeltas árvores, com predomínio dos ipês de flores amarelas embelezando a bucólica paisagem.

Das mãos do homem vieram as modestas construções urbanas de casario baixo repetitivo com seus telhados cerâmicos, onde uma corrompida cor branca, com o tempo matizou-se em cinza. Quebrando a monotonia horizontal das telhas-vãs lá estavam antigas e humildes chaminés inoperantes, retratando os velhos tempos, em que moradores aproveitavam os amplos espaços dos quintais para garantir a criação, o plantio e a colheita dos produtos básicos da alimentação.

Se o casario acima descrito fazia lembrar as típicas construções do povo açoriano, havia também as inevitáveis silhuetas da fé religiosa que ajudavam a compor a beleza da paisagem.

Aqui, ali e acolá a nossa visão era sequestrada para a total admiração das altas, pontiagudas e solitárias torres que espetavam a imensidão do céu, causando com essa cena religiosa uma indizível sensação de bem-estar.

No vilarejo a vida transcorria idêntica a todas as cidades desse vasto mundo de Deus. Sem tirar, nem pôr. A vida espiritual era zelada pelos santos padres que apregoavam as virtudes e as misérias de uma vida sintetizada pelo maniqueísmo. E o vilarejo era bem servido pelos abnegados servos de Deus.

Frei Damião, Padre Celestino, Padre Aveleda e Cônego Murtinho compunham o núcleo piedoso da Diocese. Eram eles que conduziam as almas nem sempre santas dos fiéis, que habitavam o vilarejo que se ufanava pelo Internato dirigido pelo padre Aveleda, apelidado de Aristarco, aquele rígido diretor e mentor pedagógico do “Ateneu”, imortalizado no romance de Raul Pompéia.

E era de dar gosto ver e sentir a dedicação de todos os prelados, cada um a seu modo como se imiscuíam na intimidade do povo católico, ora estimulando-os na prática do bem e da caridade, ora aparando arestas e condenando a luxúria e outros envolvimentos que se indispunham com a sagrada fé religiosa.

Jandira Quitéria de Jesus talvez fosse ao mesmo tempo, a mais linda e formosa jovem frequentadora da Irmandade das Filhas de Maria, como era também tímida e crédula na mais elevada beatitude.

Certa manhã ensolarada do mês de abril notava-se algo de cativante em sua impaciência. Vestida com esmero sobraçava calmamente um precioso volume agasalhado num xale de lã tricotado a mão. Jandira foi à procura do Frei Damião e com ele se encontrou nas dependências da Casa Paroquial. Recebida com manifestada alegria pelo rotundo sacerdote, ela foi informando que seu objetivo era o de iniciar procedimentos para o batizado de sua filha Berenice, em data a ser definida pelo próprio Frei Damião.

Grande foi o regozijo do religioso ao saber das intenções da encantadora mamãe em realizar o sagrado evento do batismo, livrando a inocente criaturinha Berenice da condição de pagã e oferece-la à proteção da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana.

Num olhar persecutório de antigo predador, o sacerdote olhou e avaliou as redondezas dos glúteos da Jandira, que estavam realçados pelo vestido de viscose que coleava nas sinuosidades. Frei Damião lembrou-se da serpente bíblica que induziu Adão e Eva ao pecado original. Abominou, mais uma vez, a lei do celibato monástico tantas vezes desrespeitado por ele próprio. E tantas vezes fraquejado na comiseração, concedeu-se o alívio do perdão.

E agora ele estava ali, diante de uma paroquiana atraente condenado “a olhar com os olhos e a lamber com a testa”. Inconformado, Frei Damião abriu um armário e dele retirou um formulário que passou a preencher com mãos trêmulas e voz um pouco surda, todas as respostas dadas pela Jandira até o momento do impasse criado pela pergunta: “quem é o pai da criança?”

Jandira gaguejou. Pensativa e possivelmente envergonhada, tartamudeou alguns sons e nada disse. O bom e paciente vigário de Cristo, disse enfaticamente: “sem o nome do pai da criança, não posso fazer o batismo!”

Alguns minutos cruciais se passaram. O silêncio mortificava a pobre mãe que, de cabeça baixa e com seus olhos voltados para as largas tábuas do assoalho reluzente, mantinha atônito o reverendíssimo sacerdote. O inocente bebê continuava mergulhado em sono profundo, naquele clima pesado e constrangedor. Foi então que Jandira num assomo de ousada coragem levantou a cabeça e, olhando fixamente na cabeça tonsurada disse pausadamente a Frei Damião: “o pai da minha filha é o Padre Celestino.”

“O Paadree Celestinooo? Aquele santo?” estupefato falou Frei Damião, elevando sua voz e quase se levantando da poltrona. E curioso, logo acrescentou: “ele tirou a batina?”

“Não!” respondeu Jandira com cândida ingenuidade. E acrescentou:

“Ele segurou com os dentes!”