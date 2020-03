O conceito do Alpendre Ateliê

O Alpendre Ateliê foi montado para ser uma empresa sustentável, desde o começo essa empresa foi aberta para atender uma expectativa ideológica.

A sustentabilidade é formada por três ações que trazem benefícios sociais, econômicos e ecológicos para a sociedade.

Como ação social, o Alpendre Ateliê estimula a convivência entre pessoas com afinidade nas artes, gera oportunidade de apreciação aos trabalhos manuais, e estimula o intercambio de informações e técnicas de produção entre os artesãos.

Muitas práticas de trabalhos manuais correm o risco de se extinguirem com a sua geração, como exemplo o bordado da vovó ou certas dicas de marcenaria, então é muito importante divulgar essas práticas.

Acontece também que muitos artesãos utilizam os trabalhos manuais como parte de tratamentos de saúde, como medidas terapêuticas e nesse caso, a venda do produto é um estímulo para a produção mesmo quando não gera lucro.

A ação econômica é o que permite manter a empresa aberta, a cota de participação gerada com a venda dos produtos trazidos pelos artistas é que permite oferecer alguns benefícios ao produtor, como atendimento de qualidade, exposição que valoriza os produtos, assim como cuidado e proteção aos mesmos. Está sempre aberto em horário comercial e oferece vantagens de negociação como venda no cartão e garantia de recebimento ao artista. Tudo isso sem que o artista precise se preocupar com qualquer gasto estra, é uma ótima oportunidade para quem produz e tem dificuldade em vender seu produto. Além disso a empresa se mantém desde sua existência e trabalha em sua expansão constantemente.

A ação ecológica é comum de ser aplicada para quem produz arte e artesanato, para quem usa produtos de descarte e sucatas usar produtos de reaproveitamento além de ser ecológico, abate na renda do produtor. No Alpendre Ateliê encontramos vários artistas que cultivam essa prática. E quanto mais arte menos descarte.

Então esse ciclo do nosso trabalho se completa com o incentivo do cliente ao adquirir nosso produto para decorar ou usar em sua residência, divulgando e alegrando sua existência.

Somos muito gratos a todos os envolvidos neste ciclo e esperamos sempre continuar transmitindo bons fluidos para quem passa por aqui.