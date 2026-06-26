Catanduvense perde de 17 a 0 e sofre a maior goleada do futebol paulista

Após o apito final, jogadores das duas equipes se reuniram no gramado em uma corrente de apoio e oração.

O Grêmio Catanduvense voltou a protagonizar um capítulo histórico negativo no futebol paulista no último sábado (20.jun) ao ser goleado por 17 a 0 pelo Independente de Limeira, pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista – equivalente ao quinto nível do futebol de São Paulo. O resultado é a maior goleada da história das competições profissionais masculinas organizadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Os gols do Independente foram marcados por: Hiago Ramiro (5), Matheuzinho (2), Carlin (2), Filipe, Jean, Caio, Léo Alves, Diego Mori, Bocão, Pietro e Isac Niltton. Além disso, Jão, jogador do Catanduvense recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Após o apito final, jogadores das duas equipes se reuniram no gramado em uma corrente de apoio e oração.

A derrota amplia ainda mais a crise do clube de Catanduva, que já vinha de um revés por 13 a 0 na rodada anterior diante da Matonense. Com o novo placar, o Catanduvense segue com campanha dramática, tendo perdido os nove jogos que disputou, sem somar pontos.

Com o resultado, a equipe acumula números alarmantes na competição: apenas quatro gols marcados e 49 sofridos, totalizando um saldo de -45. A sequência recente escancara a fragilidade do time, que sofreu 30 gols nas duas últimas rodadas.

Na estreia, o Catanduvense também foi goleado por 6 a 0 pela Santacruzense, fora de casa, atuando sem técnico e sem opções no banco de reservas. Na ocasião, a diretoria admitiu que parte dos jogadores não havia sido inscrita a tempo para a primeira rodada. A campanha na Segunda Divisão inclui ainda derrotas expressivas, como 8 a 0 para o São Carlos e um 6 a 0 para Mogi Mirim.

Fora de campo, o clube também enfrenta problemas financeiros e tenta quitar uma dívida parcelada com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Sem chances de classificação, o time apenas cumpriu tabela nas rodadas finais. O cenário contrasta com o passado recente: em 2012, o Catanduvense disputava a elite do Campeonato Paulista.