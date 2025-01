Motociclista bate em coqueiro e fica ferido em Votuporanga 

O acidente foi registrado na Avenida Hernani de Mattos Nabuco, no bairro Matarazzo.

Um motociclista de 55 anos ficou ferido após um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (15.jan), na Avenida Hernani de Mattos Nabuco, no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o motociclista seguia pela avenida, quando por motivos desconhecidos, teria perdido o controle do veículo, colidindo contra um coqueiro existente no canteiro central da via.

Em seguida, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima que estava consciente e orientada para avaliação médica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

No local, testemunhas relataram que a vítima trafegava em baixa velocidade, o que teria contribuído para minimizar os impactos do acidente.

