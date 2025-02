Neymar evita falar sobre renovação, mas prevê “começo de uma grande era para o Santos” 

Camisa 10 explica por que optou por contrato curto e destaca carinho pelo Peixe.

Faz pouco tempo que Neymar voltou ao Santos, mas desde já o futuro do atacante é assunto entre os torcedores. Isso porque o camisa 10 assinou contrato apenas até o meio do ano e ainda estuda os próximos passos.

Em entrevista após a vitória do Santos por 3 a 1 sobre Água Santa, em que marcou seu primeiro gol na volta ao Brasil, Neymar se esquivou sobre a possibilidade de renovar contrato com o Peixe: “Vamos ter calma, vamos ter calma. É um contrato que nós fizemos pensando não somente entre os dois. Um está ajudando ao outro. O Santos está me ajudando, abriu as portas para eu me reencontrar com o futebol, me reencontrar com a alegria. Não queria fazer um contrato longo porque não sabia como iria voltar. Não sabia como ia me sentir nesses meses, tudo pode acontecer”, disse o craque.

“O Santos sabe o amor que tenho pelo clube, o respeito que tenho por eles, enquanto eu estiver em campo, onde eu mais gosto de estar, vou me doar 100%, vamos com calma, vamos pouco a pouco, vamos curtir esses momentos, esses jogos. É o começo, começo de uma grande era para o Santos, tenho certeza que o Santos vai se reerguer e voltar ao topo, onde merece”, emendou.

Este foi o quarto jogo de Neymar desde a volta ao Santos. Ele atuou até os 39 minutos, quando deixou o campo ovacionado pela torcida: “Estou feliz, né? Pelo jogo de hoje, não só meu, mas da equipe também. Todo mundo está de parabéns. Estou feliz de jogar mais minutos, participar cada vez mais, sinto que estou melhorando fisicamente. Óbvio que não vou estar 100% fisicamente, é o quarto jogo. Mas estou cada vez melhor”, opinou.

“Feliz por ter feito o primeiro gol na volta estava ansioso por marcar, fazer gols, então queria dedicar à torcida e à minha família. Pênalti é treinamento, venho treinando cada vez mais, sei que podem ser importantes nesses momentos, no terceiro gol tentei fazer o gol e não deu aí eu dei a assistência para o Gui”, concluiu.

Com o resultado, o Santos assumiu a liderança do Grupo B do Paulistão com 12 pontos, um a mais do que Guarani, Bragantino e Portuguesa. O próximo compromisso da equipe é quarta-feira, às 19h15, contra o Noroeste, na Vila Belmiro.

*Com informações do ge