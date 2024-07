Natália De Haro toma posse como presidente da ACV 

Solenidade foi realizada no auditório da associação com grande público.

Votuporanga viveu uma noite especial nesta quinta-feira (25.jul). Na presença de autoridades, imprensa e convidados, Natália De Haro foi empossada a primeira mulher presidente da Associação Comercial em quase 78 anos de fundação. Glauco Ventura encerrou seu segundo mandato, mas continua na diretoria como vice-presidente.

A mesa principal foi ocupada também pela primeira-dama Rose Seba, representando o prefeito Jorge Seba; o Deputado Estadual Carlão Pignatari; e pelo vereador Osmair Ferrari, representando a Câmara.

Homenagens marcaram a solenidade. Após a assinatura do termo de posse, os ex-presidentes foram convidados, tendo entre eles o pai da Natália, Sebastião De Haro e o pai de Glauco, Sebastião Ventura que receberam placas de prata.

Em seu discurso, Glauco rendeu agradecimentos a toda equipe da associação, assim como diretoria e entidades apoiadoras, entre elas Senac e Sebrae. Entre as ações que marcaram sua gestão estiveram: novo formato das campanhas promocionais com grandes parcerias; a realização do Jantar festivo da ACV; o almoço do Dia do Comerciante; a renovação do site e a implantação do novo aplicativo que devem ser lançados nos próximos dias; a adesão aos planos de Saúde; treinamentos de funcionários da ACV; cursos de capacitação; reformas, entre outros.

Por sua vez, Natália agradeceu o apoio recebido para ocupar o cargo, parabenizou a gestão de Glauco e comentou o fato de ser a primeira mulher a assumir a ACV. “Estou aqui para representar o empresário, representar o comércio e dar mais voz às mulheres que, afinal de contas, é a maioria do nosso setor. Nesse último mês, me surpreendi com o carinho e o brilho no olhar de cada uma delas que vieram me parabenizar e oferecer apoio. Eu quero promover uma aproximação ainda maior com essas mulheres e incentivar a presença delas nas atividades da ACV”, disse.

Nascida em Votuporanga, Natália é casada com Vinícius Sanches Vargas. É filha de Vera Lúcia e do conhecido comerciante Sebastião De Haro, fundador da tradicional loja De Haro. Formou-se em publicidade e propaganda pela PUC Campinas e atuou em grandes agências na capital, entre elas a Wbrasil e Publicis. Após 13 anos na grande SP, voltou para assumir os negócios da família e hoje é responsável pela administração da loja De Haro que completou 75 anos.

Dia dos Pais

Neste sábado, a ACV e a Flash Net iniciam a distribuição dos cupons que dará mais de R$ 35 mil em prêmios no comércio pelo Dia dos Pais. Quem comprar até 10 de agosto concorrerá a uma moto 0km, cinco vales-compras de mil reais e a cinco planos de internet por um ano. O sorteio será no dia 14 de agosto.