Motorista ‘fecha’ motociclista e foge na Rodovia Péricles Bellini 

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (19), no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no perímetro urbano de Votuporanga/SP, na tarde desta quinta-feira (19.dez).

De acordo com o apurado, um motociclista de 54 anos foi encontrado caído ao lado de sua moto, que trafegava no sentido Votuporanga/Nhandeara. O homem apresentava escoriações, no entanto, estava consciente e orientado.

Em seguida, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado socorreu o motociclista até o pronto-socorro da Santa Casa, onde passou por avaliação médica. Não há atualização sobre o estado de saúde.

Testemunhas no local relataram que um veículo Fiat/Uno, de cor prata, que transportava galhos de árvore em uma carretinha, teria causado o acidente. Após a colisão, o motorista do carro fugiu pela contramão da SP-461.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3