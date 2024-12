Jura solicita emenda de R$ 400 mil para a Santa Casa de Votuporanga 

O vereador ainda reivindicou R$ 200 mil para reforma da sede da Associação Antialcoólica de Votuporanga.

O vereador Jura (PSB) esteve em audiência nesta semana na capital paulista com o deputado estadual Caio França (PSB), onde solicitou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga/SP. O recurso seria destinado ao custeio de saúde, pesquisa e inovação, fortalecendo a qualidade do atendimento prestado pela instituição.

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é referência em atendimento médico de alta complexidade para mais de 53 municípios da região. Segundo o vereador, as emendas parlamentares são fundamentais para a manutenção e o aprimoramento dos serviços oferecidos pela instituição, garantindo sua sustentabilidade e ampliando o impacto positivo para a população.

De acordo com o vereador, os recursos permitirão investimentos estratégicos na estrutura física da Santa Casa, como a modernização e ampliação do hospital, aquisição de equipamentos médicos de última geração, manutenção de equipamentos existentes, além da valorização de profissionais com capacitações e treinamentos. O objetivo é garantir a excelência no atendimento médico e promover um impacto direto na vida de milhares de pessoas.

Antialcoólica de Votuporanga

Ainda na capital paulista, Jura esteve no gabinete do deputado estadual Valdomiro Lopes (PSB), onde reivindicou R$ 200 mil para reforma da sede da Associação Antialcoólica de Votuporanga. Em ofício, o vereador solicitou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil.

O objetivo é cuidar da reforma e manutenção da sede da Associação Antialcoólica de Votuporanga, uma entidade sem fins lucrativos que desempenha um papel essencial no apoio à recuperação e tratamento de indivíduos e famílias afetadas pelo alcoolismo.

A Associação Antialcoólica tem uma longa trajetória de impacto positivo na comunidade local, oferecendo programas de apoio, prevenção e reinserção social. Milhares de vidas já foram beneficiados pelos serviços prestados pela instituição ao longo dos anos. No entanto, o prédio da associação apresenta desgaste natural e necessidade de reformas urgentes, como adequações elétricas, hidráulicas, pinturas e reparos gerais.

