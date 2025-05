Natação de Votuporanga confirma hegemonia em Presidente Prudente 

Equipe conquistou 123 medalhas, sendo 56 de ouro, 34 de prata e 33 de bronze no Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior, disputado na Piscina Olímpica do Complexo Esportivo Antonio Macca.

A equipe de Natação do Centro de Formação de Natação/Avonat/Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev/Noroaço participou no último sábado (26.abr) do Torneio Regional Pré Mirim à Sênior, disputado na Piscina Olímpica do Complexo Esportivo Antonio Macca, em Presidente Prudente/SP.

Na ocasião, em piscina de 50 metros, mais uma vez, a equipe votuporanguense liderou o quadro geral de medalhas, conquistando 123 medalhas, sendo 56 medalhas de ouro, 34 de prata e 33 de bronze. Confira abaixo o quadro de medalhas:

Participaram da competição 12 equipes, sendo 11 do Estado de São Paulo e uma do Mato Grosso do Sul, totalizando 300 atletas de 7 a 20 anos, que disputaram 60 provas nas categorias Pré-Mirim, Mirim 1, Mirim 2, Petiz 1 Petiz 2, Infantil 1 e Infantil 2, Juvenil 1 e Juvenil 2, Junior 1 e Junior 2 e Sênior, em ambos os sexos.

Durante a competição, sete atletas conquistaram o índice para participação no Campeonato Brasileiro Junior de Natação em Recife/PE, a ser disputado de 13 a 18 de maio, com o apoio da Unifev, da Secretaria Municipal de Esportes e Governo do Estado de São Paulo.

As próximas participações da equipe local em competições serão dia 17 de maio no último torneio regional da 4ª região da FAP (Federação Aquática Paulista), a ser realizado no SESI de São José do Rio Preto/SP, onde os atletas da equipe principal tentarão o índice para participação no Campeonato Paulista, e no dia 24 de maio disputam o Festival “Novos Talentos” no Conjunto Aquático Luiz Carlos Toloni, destinado aos atletas iniciantes.

Além dos campeonatos da Federação e Confederação, serão disputados os Jogos Abertos da Juventude no mês de junho e os Jogos Regionais em Votuporanga no mês de julho.