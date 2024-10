Câmara pauta sete projetos para votação na segunda-feira  

A 37ª sessão ordinária ocorre no Plenário Dr. Octavio Viscardi, a partir das 18h. Entre as iniciativas pautadas, aparecem denominações de ruas, complexo viário, viaduto ferroviário e abertura de crédito adicional especial.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza na próxima segunda-feira (14.out) a 37ª sessão ordinária do ano legislativo com pauta cheia de projetos previstos para a votação dos vereadores. Segundo informativo divulgado pelo gabinete da presidência, nesta quinta-feira (10), até o momento, sete iniciativas serão avaliadas pelos parlamentares.

Confira abaixo a relação de projetos pautados na ordem do dia:

Projeto de Lei Nº 129/2024, de autoria do vereador Osmair Ferrari (PL), dispõe sobre a denominação do Complexo Viário Nasser Gorayb.

Projeto de Lei Nº 131/2024, de autoria do vereador Daniel David (MDB), dispõe sobre a denominação da Rua Avelina Martins Pereira.

Projeto de Lei Nº 137/2024, de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD), dispõe sobre a denominação do Viaduto Ferroviário Job Carolino Teixeira.

Projeto de Lei Nº 138/2024, de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD), dispõe sobre a denominação da Rua Aldair Peroni Bigai.

Projeto de Lei Nº 139/2024, de autoria do vereador Valdecir Lio (MDB), dispõe sobre a denominação da Rua Rita de Lourdes do Carmo Santana.

Projeto de Lei Nº 169/2024, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração das leis Nº 7.032, de 23 de novembro de 2023 e Nº 7.033 de 23 de novembro de 2023, e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 30.000,00.

Projeto de Resolução Nº 4/2024, de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD), dispõe sobre a denominação da Recepção Vereador Wilson Roncatti, no Plenário Dr. Octávio Viscardi da Câmara Municipal de Votuporanga.

A sessão começa às 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, podendo ser acompanhada das galerias do Casa de Leis ou pela TV Unifev, além do facebook e youtube da Câmara Municipal.

