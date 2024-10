Memorialistas iniciam livro sobre o Clube Atlético Votuporanguense 

Obra que deve ter 200 páginas e prefácio assinado por um grande jornalista esportivo, registrará os 15 anos do jovem e vencedor Pantera Alvinegro.

O Grupo Memorial Votuporanguense (GMV) que é formado por entusiastas voluntários que resgatam a memória esportiva de Votuporanga/SP, conhecidos popularmente como Memorialistas, divulgaram nesta semana que uma nova empreitada foi iniciada: um livro que registrará a trajetória do Clube Atlético Votuporanguense.

Os Memorialistas lançaram em dezembro do ano passado a primeira obra, denominada “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, por meio da Editora Appris (Curitiba/PR), retratando em vasta documentação histórica e depoimentos a trajetória do futebol profissional de Votuporanga. O livro foi integrado as principais bibliotecas ou fontes de pesquisas sobre o tema, como por exemplo, o Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB). O Centro é o responsável pelo Museu do Futebol, instalado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista.

Desta vez, o projeto que já está em fase de captação de autorizações de uso de informações e imagens, além da negociação de patrocínio, deve seguir o mesmo sistema de escrita, composto de narrativas fundamentadas, depoimentos, imagens e fichas técnicas de todas as competições oficiais disputadas pelo Clube Atlético Votuporanguense.

De acordo com os Memorialistas, o contexto vasto e contemporâneo das informações deve ser capitulado em aproximadamente 200 páginas de um livro prefaciado por um grande jornalista esportivo, transformando-se em uma obra sólida e esclarecedora da jovem e vencedora trajetória do Pantera Alvinegro.

O GMV disponibiliza conteúdo que transita entre recordações e atualidades em seu site www.memorialvotuporanguense.com.br

Já o livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, que se tornou referência na literatura esportiva nacional, pode ser adquirido por meio dos contratos: (17) 99725-3907 / (17) 981021666.

