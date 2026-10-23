Multas por descarte irregular identificadas por drones podem chegar a R$ 9,2 mil em Votuporanga 

Programa Sentinelas do Meio Ambiente, da Saev Ambiental, utiliza monitoramento aéreo para ampliar a fiscalização em pontos críticos e identificar responsáveis pelo descarte inadequado de resíduos.

A fiscalização do descarte irregular de resíduos em Votuporanga conta com o apoio de drones para monitorar áreas com registros recorrentes de infrações. A iniciativa integra o programa Sentinelas do Meio Ambiente, da Saev Ambiental, e busca ampliar a identificação de ocorrências e direcionar as equipes responsáveis pela fiscalização. As multas aplicáveis podem chegar a R$9,2 mil, conforme o enquadramento da infração.

Com o uso da tecnologia, a autarquia pretende acompanhar a movimentação nos pontos mapeados e obter imagens que auxiliem na identificação de situações de descarte irregular. O monitoramento aéreo também deve ampliar o alcance da fiscalização em locais de difícil acompanhamento por meios convencionais.

“O uso dos drones representa um avanço importante para a fiscalização ambiental em Votuporanga. Com o Sentinelas do Meio Ambiente, passamos a contar com uma ferramenta tecnológica que amplia nossa capacidade de monitorar os pontos críticos e identificar ocorrências de descarte irregular. A tecnologia vem para fortalecer o trabalho das equipes e, principalmente, contribuir para uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, afirma o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho.

O projeto de lei municipal do Sentinelas do Meio Ambiente foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Votuporanga e sancionado pelo prefeito Jorge Seba. A medida reforça o município no combater a destinação inadequada de resíduos e fortalecer a fiscalização ambiental.

Destinação correta

Além da fiscalização, a Saev Ambiental reforça a importância da participação dos moradores para reduzir o descarte irregular. A população pode utilizar os Ecotudos para destinar corretamente os materiais aceitos nesses espaços e participar do Moeda Verde Digital, iniciativa que incentiva o descarte adequado de resíduos por meio de um sistema de acúmulo de moedas e participação em sorteios de prêmios.