Mulher é presa por suspeita de perseguir ex-marido, amigos e familiares dele nas redes sociais 

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Paranaíba/MS em São José do Rio Preto/SP. Durante as investigações, foi constatado que a mulher criava perfis e conversas falsas para ofender os familiares e amigos do ex-marido.

Uma mulher de 35 anos foi presa na zona norte de São José do Rio Preto/SP por suspeita de perseguir o ex-marido, os familiares e os amigos dele nas redes sociais. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Paranaíba/MS.

Segundo apurado, as investigações começaram há um ano, quando pelo menos 10 pessoas de Paranaíba procuraram a polícia para denunciar o crime de perseguição e ataques pelas redes sociais.

Durante as investigações, foi constatado que a mulher criava perfis e conversas falsas para ofender os familiares e amigos do ex-marido, bem como se passava por eles para xingar os chefes de trabalho. Por conta disso, duas pessoas chegaram a perder os empregos.

A polícia ainda identificou vários chips de celular cadastrados no nome da mulher. Segundo a delegada responsável pela investigação, Eva Maira Cogo, a mulher responde por falsidade ideológica, stalking (perseguição) e denunciação caluniosa.

“Quando eram registrados boletins de ocorrências, parecia que as vítimas eram autoras do crime, mas nós conseguimos filtrar e verificar que ela é realmente autora”, explica a delegada.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3