Corinthians vence ação contra editoras para continuar usando hino oficial do clube 

Timão tem contrato verbal com autor de “Campeão dos campeões” desde os anos 50, mas editoras, representando família desse autor, alegavam ter os direitos sobre a canção.

O Corinthians venceu uma ação judicial que moveu contra duas editoras musicais que alegavam ter os direitos sobre a canção “Campeão dos campeões”, composta pelo radialista Lauro D’Ávila e consagrada como hino oficial do clube desde os anos 1950. Assim, poderá continuar executando livremente a música.

A decisão favorável ao Timão foi tomada pela juíza Marcella Leal Restum, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e é passível de recurso.

Na ação, o Corinthians disse ter sido procurado por representantes das editoras Corisco e Musiclave, que pertencem ao “Grupo Arlequim”, questionando os direitos do clube paulista sobre a música. No entanto, a diretoria do Timão havia firmado contrato verbal com Lauro D’Ávila em 1955, e desde então pôde executar o hino sem limitações.

As editoras ainda questionavam a validade desse contrato verbal, e disseram proteger os interesses dos herdeiros de Lauro D’Ávila, falecido em 1985.

A juíza, porém, entendeu que era procedente o pedido do Corinthians para que o contrato verbal continuasse sendo reconhecido – como o foi ao longo de décadas.

Um trecho da decisão diz que “verifica-se que de fato houve uma concessão mútua de direitos: enquanto o clube concordou com a utilização do seu nome e imagem, direitos da personalidade, o compositor da obra concordou com a utilização desta pelo clube, sem a cobrança de quaisquer valores”.

A juíza acrescenta que “a natureza gratuita desse contrato, evidenciada pelo decurso do tempo, indica que ambas as partes abdicaram de qualquer compensação financeira, com o entendimento de que o benefício viria do fortalecimento recíproco: o autor, ao ter sua obra associada ao clube de futebol, sendo beneficiado com a possibilidade de uso do nome e imagem do clube e pela visibilidade alcançada, e o clube, ao obter o direito de reprodução e de vinculação da obra à sua identidade”.

*Com informações do ge

