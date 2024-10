Votuporanguenses brilham na 33ª edição das Dez Milhas do Espírito Santo 

Com pódios liderados por atletas do Quênia, a votuporanguense Karina Franzin foi a sétima a cruzar a linha de chegada no feminino. Prova de rua é uma das mais importantes e tradicionais do país e reuniu mais de 15 mil corredores.

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilhou durante a 33ª edição das Dez Milhas do Espírito Santo disputada na manhã do último domingo (29.set), em Vitória/ES.

A prova nada mais é do que uma das mais importantes e tradicionais corridas de rua do país, com largada na praia de Camburi e chegada em Vila Velha/ES, transcorreu em uma manhã de clima agradável e foi emocionante do início ao fim.

Com mais de 15 mil inscritos, os pódios foram liderados por atletas do Quênia, no masculino, por exemplo, Nicolas Kosgei conseguiu assumir a ponta da prova e segurou a vantagem até o fim. Votuporanga esteve representada por José Roberto Medalha.

Já entre as mulheres, a queniana Viola Kosgei, de 25 anos, faturou a prova, seguida por uma compatriota. Votuporanga, com Karina Franzin, brilhou chegando na sétima colocação, porém, com pequena diferença de tempo.

Além de Karina, a representação votuporanguense foi composta por Eliete Guilherme que cravou a segunda colocação na categoria 55/59 anos; além de Júlia Nunes que estreou na modalidade com mais de 10km e conquistou uma ótima marca, 29ª entre 335 corredoras.

Próximo compromisso

Os atletas de Votuporanga seguem treinando forte e na agenda o próximo compromisso é no dia 27 de outubro, em casa, na 2ª Edição da Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3