Motorista morre ao tombar caminhão na Washington Luís, em Mirassol 

Um caminhão carregado com frango congelado tombou no acostamento da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP, na tarde desta terça-feira (24.set). Uma pessoa morreu.

Segundo informações do Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, ao fazer a curva da alça de acesso no quilômetro 453 da rodovia estadual, sentido São José do Rio Preto/SP, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu na defensa metálica e tombou.

O ocupante do caminhão, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. A causa da morte será investigada pela polícia.

*Com informações do Diário da Região

