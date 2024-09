Vereadores recorrem ao MP por aparelhos de ar-condicionado quebrados em escolas 

Reclamações e denúncias de aparelhos de ar-condicionado quebrados ou sem capacidade de funcionamento em escolas municipais de Votuporanga/SP é um assunto ‘batido’ na Câmara Municipal, tratado por praticamente todos os parlamentares. Desta vez, nesta segunda-feira (23.set), durante a 34ª sessão ordinária, os vereadores Serginho da Farmácia (PP) e Chandelly Protetor (Republicanos) tocaram no tema novamente e anunciaram uma representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). O documento ganhou a adesão de mais dois parlamentares, Cabo Renato Abdala (PRD) e Sueli Friósi (PP).

“Os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, encaminhar denúncia de negligência por parte do Poder Executivo Municipal em relação à instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades escolares do Município, os quais, apesar de instalados, encontram-se sem funcionamento há tempos”, diz trecho do pedido ao MP.