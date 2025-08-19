Motorista de carro morre após batida contra caminhonete em Guarani D’Oeste 

Motorista de carro morre após batida contra caminhonete em Guarani D’Oeste/SP — Foto: Reprodução

Motorista da caminhonete foi preso suspeito de dirigir bêbado. Acidente ocorreu neste domingo (17). Carlos Eduardo Lingiardi morreu no local.

Um motorista de 35 anos morreu após uma batida entre o carro e uma caminhonete na Rodovia Percy Waldir Semeghini, neste domingo (17.ago), em Guarani D’Oeste/SP. O motorista da caminhonete foi preso suspeito de dirigir bêbado.

Segundo a Polícia Rodoviária, Carlos Eduardo Lingiardi, morador de Ouroeste/SP, morreu no local. O motorista da caminhonete ficou ferido, foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis/SP sob escolta policial. O estado de saúde é desconhecido.

O suspeito fez o teste de bafômetro, que deu positivo. As causas da batida são desconhecidas. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo e embriaguez.

