Corpo de piloto de Fernandópolis que estava em avião desaparecido no AM é encontrado em meio aos destroços

Informação foi confirmada pela Prefeitura de Manicoré/AM e pela FAB nesta quarta-feira (25). Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, é natural de Fernandópolis, mas morava em São José do Rio Preto.

O corpo do piloto de Fernandópolis/SP que estava no avião desaparecido no Amazonas foi encontrado em meio aos destroços em área de mata, em Manicoré/AM, nesta quarta-feira (25.dez). Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, é natural de Fernandópolis, mas morava em São José do Rio Preto/SP.

Ao g1, a família informou que ele deslocou-se para o estado do Amazonas a trabalho, todavia, não deu detalhes de como seria realizado o serviço. Na ocasião, falou apenas que sairia de Porto Velho/RO com destino a Manaus/AM.