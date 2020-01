Motorista atropela 17 pessoas em bar em Nova Independência; duas morreram

Segundo a polícia, motorista estava no bar com a mulher quando teria discutido com outros homens que estavam no local. O suspeito saiu e voltou com a caminhonete atropelando o grupo.

O motorista de uma caminhonete atropelou 17 pessoas que estavam em um bar na área central de Nova Independência (a 234 Km de Votuporanga), na noite de domingo (26). Duas vítimas morreram.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista suspeito de provocar o acidente foi identificado como Paulo Rocha, mecânico de 48 anos. Ainda conforme a polícia, ele estava no bar com a mulher quando teria discutido com outros homens que estavam no local.

Depois da discussão, o mecânico saiu do comércio e voltou minutos depois com uma caminhonete em alta velocidade, quando foi com o veículo na direção das pessoas que estavam do lado de fora do bar.

Ao todo 17 pessoas foram atropeladas e precisaram ser socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa de Andradina.

Duas dessas vítimas, João Bringel, de 56 anos, e Jhonatan Coelho Rocha, de 26, não resistiram aos ferimentos. Depois do atropelamento, populares tentaram linchar o Paulo, mas foram contidos pela Polícia Militar.

O motorista também precisou ser socorrido para a Santa Casa de Andradina, onde permanece em observação sob escolta policial.

Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso, embriaguez ao volante e posse ilegal de munição, porque na caminhonete dele foram achadas várias munições.

As vítimas do atropelamento também continuam em observação e aos poucos estão sendo liberadas. O enterro das duas vítimas ocorreu ontem.

Motorista atropelou 17 pessoas que estavam em bar, em Nova Independência; duas morreram — Foto: Arquivo Pessoal