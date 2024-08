Motociclista tem pescoço e mão cortados por linha de pipa com cerol em Monte Aprazível 

Caso ocorreu no dia 22 de julho às margens da vicinal Irineu Silvano de Souza. PM encontrou dois adolescentes que estavam soltando pipa próximo ao local do acidente; eles foram apreendidos e liberados.

Um motociclista, de 40 anos, teve o pescoço e a mão cortados por uma linha de pipa com cerol em Monte Aprazível/SP. O caso ocorreu no dia 22 de julho às margens da vicinal Irineu Silvano de Souza, mas foi denunciado à TV TEM nesta segunda-feira (5.jul).

Segundo apurado, a vítima, que não quis ser identificada, estava na motocicleta a caminho de casa quando foi atingida no pescoço. Ao tentar afastar a linha, também teve os dedos cortados. Com o impacto, o homem caiu no chão.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e levou pontos. Na sequência, foi liberado. Durante patrulhamento, a Polícia Militar encontrou dois adolescentes que estavam soltando pipa próximo ao local do acidente.

Eles foram apreendidos e levados à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. As linhas cortantes também foram apreendidas.

*Com informações do g1