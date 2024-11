DISE de Votuporanga prende acusado de liderar tráfico gourmet 

B.S.S., de 26 anos, tentou quebrar um celular no momento da prisão para ‘apagar’ provas.

A equipe da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, cumpriu na tarde da última terça-feira (19.nov), um mandado de busca em continuidade a “Operação Grife da Droga”, tendo como objetivo o combate ao tráfico das drogas conhecidas como “Gourmet”, mais precisamente drogas extraídas da Cannabis Sativa, aprimoradas no preparo com alto teor de THC, se destacando além do alto teor de concentração também pelo elevado valor de comercialização.

De acordo com o apurado, após investigações preliminares de inteligência policial a DISE identificou B.S.S., de 26 anos, como um dos responsáveis por comercializar referidos entorpecentes no município. Em seguida, a Delegacia Especializada solicitou um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, recebendo autorização da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

No momento da ação, durante as buscas o investigado tentou quebrar um aparelho celular com o intuito de impedir o acesso ao conteúdo do aparelho, restando esse aparelho parcialmente danificado, contudo, outros três celulares foram apreendidos intactos. Também foi apreendida uma balança de precisão.

O indivíduo foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado de polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, e colocado à disposição da Justiça. As drogas apreendidas, assim como os telefones celulares, foram encaminhadas para Instituto de Criminalística de Votuporanga para realização dos trabalhos técnicos periciais.

