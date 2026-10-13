Morre aos 61 anos o advogado e jornalista José Alberto dos Santos

Natural de Frutal (MG), profissional teve trajetória marcada pela atuação no Sebrae, no jornalismo e na defesa dos servidores públicos de Votuporanga e Fernandópolis

Natural de Frutal, Minas Gerais, José Alberto passou por Uberlândia, onde trabalhou como jornalista, antes de se estabelecer em Votuporanga. Aqui, integrou a equipe de redação do Jornal Diário de Votuporanga.

Ao longo da carreira, também atuou no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desempenhando atividades em diferentes localidades.

Nos últimos anos, dedicava-se à advocacia, especialmente à defesa dos interesses dos servidores públicos de Votuporanga e Fernandópolis. Exercia a profissão em parceria com a filha, Raphaella dos Santos, também advogada.

José Alberto deixa a esposa Sônia, a filha Raphaella e o irmão Carlos Eduardo, além de familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória profissional.

Velório e cremação

O velório será realizado no Cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga, das 9h às 13h, desta segunda-feira (13). Após as homenagens de despedida, o corpo será encaminhado para cremação.