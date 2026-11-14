Morre aos 54 anos o sargento aposentado da PM Alessandro Graciano, em Votuporanga

Policial militar foi encontrado sem vida em seu apartamento na Avenida Antônio Augusto Paes; causa da morte ainda não foi divulgada

Faleceu entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada deste sábado (14), em Votuporanga, o 3º Sargento aposentado da Polícia Militar Alessandro Renato Graciano, de 54 anos.

Segundo informações divulgadas pelo portal VotuNews, o policial foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado na Avenida Antônio Augusto Paes, conhecida como Avenida do Lanchopão.

Graciano ingressou na Polícia Militar em maio de 1994 e dedicou mais de duas décadas à segurança pública. Durante sua trajetória profissional, atuou em Votuporanga e também na Companhia da Polícia Militar de Cardoso.

Em 2020, passou para a reserva remunerada, encerrando sua carreira na corporação com a graduação de 3º Sargento.

A morte repercutiu entre familiares, amigos e antigos companheiros de trabalho. O policial deixa uma filha.

Até a última atualização, a causa da morte não havia sido divulgada oficialmente. Também não haviam sido confirmados os horários e o local do velório e sepultamento