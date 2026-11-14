Morre Cidinha Roda, integrante do Lions Clube de Votuporanga

Falecimento foi comunicado neste sábado (14) e repercutiu entre familiares, amigos e integrantes da entidade

Votuporanga recebeu neste sábado (14) a notícia do falecimento de Cidinha Roda, integrante do Lions Clube de Votuporanga.

Cidinha participou de atividades desenvolvidas pela entidade, incluindo iniciativas sociais e ações voltadas à comunidade.

O Lions Clube de Votuporanga divulgou uma homenagem à integrante, mencionando sua participação nas atividades da instituição e a convivência com os demais membros.

Cidinha era viúva do comerciante Elídio Roda Penha, falecido em 29 de novembro de 2023, aos 84 anos. O casal manteve vínculos com famílias e entidades de Votuporanga.

A notícia do falecimento gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e integrantes do Lions Clube.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a causa da morte, horários de velório e sepultamento