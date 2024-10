Monte Azul vence CAV nos pênaltis e é campeão da Copa Paulista

AMA, comandada por SAF com Neymar pai e Emerson Sheik, vence por 1 a 0 no tempo normal e leva a melhor 4 a 3 nas cobranças. Azulão poderá escolher entre a Série D ou a Copa do Brasil em 2025, a vaga restante fica com o Votuporanguense.

O Monte Azul conquistou o título da Copa Paulista pela primeira vez na história ao superar o Votuporanguense nos pênaltis (4 a 3), neste sábado, no estádio Maião em Mirassol. Depois de perder a ida por 1 a 0, o Azulão venceu no tempo normal pelo mesmo placar, com gol de Vitinho no primeiro tempo. Já nas cobranças, enquanto o CAV errou duas, o Monte Azul desperdiçou apenas uma e faturou a taça.

É o quarto título do Monte Azul na história, quebrando um jejum de 15 anos sem gritar “é campeão”. Anteriormente, o clube já tinha conquistado duas vezes a quarta divisão do Campeonato Paulista e uma vez a Série A2. O CAV, por sua vez, buscava a segunda taça da Copa Paulista, já que conquistou o torneio em 2018.

Partiu, Série D!