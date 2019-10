MODA – São Paulo Fashion Week acontece de 13 a 18 de outubro

Evento acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

A próxima edição do São Paulo Fashion Week – N.48, acontece de 13 a 18 de outubro no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. O evento é uma co-realização da IMM e IN_MOD – Instituto Nacional de Moda e Design. “O São Paulo Fashion Week celebra a potência da criação como expressão viva e afetiva das pessoas em sintonia com o tempo presente.” afirma Paulo Borges, diretor criativo do SPFW.

Duas marcas fazem sua estreia na temporada: Ângela Brito e Isaac Silva. Interpretando raízes afro de maneiras distintas, ambos trazem em seu discurso a pluralidade e a liberdade através da moda, com muita sensibilidade. “É exatamente esta riqueza de criações e visões que buscamos na curadoria de marcas quando pensamos o evento”, comenta Borges.

Ao todo, são 26 marcas lançando suas coleções na temporada. O evento abre no domingo à noite, 13, com o desfile da Ellus ocupando a Praça Antonio Prado em frente ao Farol Santander, no Centro Histórico de São Paulo – endereço contemplado pelo Projeto Triângulo SP, iniciativa da Prefeitura de São Paulo para revitalização e valorização da região como pólo internacional de turismo.

Confira o calendário de desfiles:

Dia 13 – Domingo

Ellus, às 20h

Dia 14 – Segunda-feira

Reservado para encontros e eventos com imprensa e mercado, encerrando com uma celebração da temporada.

Dia 15 – Terça-Feira

Bobstore, 09h30

Reinaldo Lourenço, 12h15

Korshi – Projeto Estufa, 15h00

Ao – Projeto Estufa, 15h15

Fabiana Milazzo, 17h00

Lilly Sarti, 19h00

Modem, 21h00

Dia 16 – Quarta-Feira

Patbo, 13h00

Victor Hugo Mattos – Projeto Estufa, 14h00

Mipinta – Projeto Estufa, 14h15

Beira, 16h00

Angela Brito, 18h00

Cavalera, 20h00

Dia 17 – Quinta-Feira

Glória Coelho, 12h00

Aluf – Projeto Estufa, 14h00

Lucas Leão – Projeto Estufa, 14h15

João Pimenta, 16h00

Fernanda Yamamoto, 18h00

Lino Villaventura, 19h30

Amapô, 21h00

Dia 18 – Sexta-Feira

Another Place, 11h00

Apartamento 03, 14h00

Isaac Silva, 17h00

Neriage, 19h00

Handred, 21h00