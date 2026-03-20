Mirassol terá altitude e atual campeão da Sul-Americana no caminho da Libertadores 

Leão está no Grupo G, com LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL; confira todos os grupos.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu em sorteio realizado nesta quinta-feira (19.mar), na cidade paraguaia de Luque, os componentes dos grupos da atual edição da Copa Libertadores da América.

Estreante na competição, o Mirassol, comandado pelo técnico Rafael Guanaes, vai enfrentar times do Equador, Argentina e Bolívia na fase de grupos.

O ranking da Conmebol, que leva em consideração o desempenho histórico dos times na Libertadores, foi usado para a definição dos potes:

Grupo A: Flamengo, Estudiantes de la Plata-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL

Grupo B: Nacional de Montevidéu-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI e Deportes Tolima-COL

Grupo C: Fluminense, Bolívar-BOL, La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG

Grupo D: Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI e Barcelona de Guayaquil-EQU

Grupo E: Peñarol-URU, Corinthians, Santa Fé-COL e Platense-ARG

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Júnior de Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER

Grupo G: LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL e Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Rosario Central-ARG e Universidad Central-VEN

A primeira rodada da fase de grupos será disputada entre os dias 7 e 9 de abril. A conclusão desta etapa está agendada para a semana dos dias 26, 27 e 28 de maio. A grande final terá como palco a cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 28 de novembro.