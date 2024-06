Ministro Alexandre Padilha Confirma  apoio ao Projeto de revitalização do Horto Florestal de Votuporanga

O pré-candidato à prefeitura de Votuporanga, Bruno Arena, encontrou-se com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para discutir um projeto ambicioso: a criação do Parque do Marinheiro da Represa de Abastecimento de Água da SAEV. A reunião, realizada em Brasília, foi marcada pela apresentação detalhada do projeto e pela confirmação do apoio do governo federal.

*Compromisso com a Sustentabilidade e o Lazer*

Durante a reunião, Bruno Arena destacou a importância do projeto para a cidade de Votuporanga. “O Horto Florestal é um espaço com um imenso potencial que, uma vez transformado em parque municipal, pode oferecer lazer, cultura e esportes para todos os moradores. Nosso objetivo é criar um espaço que promova a qualidade de vida e a integração social,” afirmou Arena.

O ministro Alexandre Padilha demonstrou grande interesse no projeto e reforçou o compromisso do governo federal em apoiar a iniciativa. “Projetos como o Parque do Marinheiro , são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a oferta de áreas de lazer de qualidade para a população. O governo federal está totalmente comprometido em dar todo o apoio necessário para que essa ideia se torne realidade,” declarou Padilha.

Impacto Positivo na Comunidade

Os moradores de Votuporanga estão otimistas com a proposta de criação do parque. Maria José da Silva, que reside próximo à represa, expressou seu entusiasmo: “Ter um parque bem estruturado perto de casa será maravilhoso. Será um espaço onde podemos passear, praticar esportes e nos conectar com a natureza.”

Carlos Eduardo Costa, professor de educação física e frequentador da área da represa, destacou os benefícios para a saúde pública. “Um parque bem cuidado incentivará a prática de atividades físicas e promoverá um estilo de vida mais saudável para todos os moradores,” comentou.

Apoio Federal Garantido

Com a apresentação do projeto e a confirmação do apoio do ministro Alexandre Padilha, o Parque Municipal da Represa de Abastecimento de Água de Votuporanga se torna uma promessa concreta para a comunidade. A transformação da represa em um parque municipal é vista como um passo importante para promover o bem-estar e a sustentabilidade na cidade, com o governo federal oferecendo suporte total para a implementação do projeto.

A reunião simboliza um marco significativo na trajetória de Bruno Arena como pré-candidato à prefeitura, demonstrando seu comprometimento com projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos votuporanguenses e preservar o meio ambiente.