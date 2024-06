JD Aço celebra um ano de sucesso em Votuporanga

Filial é referência no mercado do aço atuando em mais de 10 estados

Há um ano, um novo capítulo na história do setor industrial de Votuporanga começava a ser escrito. Sob a visão empreendedora do senhor Roberto Ricardo da Costa, a JD Comercial deu início à sua jornada no mercado do aço. Hoje, celebramos com orgulho o primeiro aniversário da JD Aço, uma filial que não só prosperou, mas também se destacou no cenário nacional.

A JD Aço conquistou marcos significativos em apenas um ano de operação. Entre os destaques a geração de emprego e crescimento da empresa. Neste período, expandiu de 20 para 120 funcionários. De 6.000m² para 9.000m² de área coberta. No estoque, de 100 para 4.000 toneladas de material, garantindo disponibilidade e agilidade para os clientes e frota própria.

Mais do que números, A JD Aço se orgulha do impacto que causa na vida das pessoas e no setor. Atendendo mais de 10 estados, entre eles, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Neste dia, a JD Aço renova o compromisso de servir os clientes com excelência, de contribuir para o desenvolvimento econômico de Votuporanga e região e de continuar sendo um exemplo de sucesso no mercado do aço.

Parabéns à JD Aço e a todos os que contribuíram para este incrível primeiro ano de conquistas e crescimento.