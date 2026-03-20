Meridiano promove Cavalgada Solidária em prol do Hospital de Base de Rio Preto neste domingo

O evento começa a partir das 10h, no Recinto Ernesto Cavalin. Com entrada gratuita, a população poderá contribuir com a doação de um litro de leite. A partir das 12h, os participantes também poderão prestigiar a tradicional queima do alho.

Em reconhecimento aos serviços prestados pelo Hospital de Base e por todo o Complexo Funfarme, o município de Meridiano promove neste domingo (22.mar) a Cavalgada Solidária em apoio à instituição. O evento começa a partir das 10h, no Recinto Ernesto Cavalin.

Com entrada gratuita, a população poderá contribuir com a doação de um litro de leite. A partir das 12h, os participantes também poderão prestigiar a tradicional queima do alho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99717-0263, com Maria Eduarda.

O evento conta com a realização do grupo Parceiros do Bem de Meridiano, com apoio da Prefeitura Municipal de Meridiano.

Localizada a 104 km de São José do Rio Preto, Meridiano possui 4.572 habitantes. Em 2025, foram realizados 2.106 atendimentos ambulatoriais e de urgência, 100 internações, 177 atendimentos oncológicos e 151 cirurgias no Complexo Funfarme.

O Hospital de Base, referência em atendimentos de alta complexidade, integra o complexo de saúde da Funfarme, ao lado do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), do Hemocentro e de outras unidades, oferecendo atendimento humanizado e de excelência a pacientes de São José do Rio Preto e de toda a região.