Memphis Depay evolui em recuperação, treina com bola e reforçará Corinthians em semifinal 

O atacante Memphis Depay evoluiu na recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, treinou com bola nesta quinta-feira e reforçará o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro – o primeiro jogo é na quarta, às 21h30, no Mineirão.

Memphis sofreu um edema ósseo no joelho no clássico contra o São Paulo, há duas semanas. Na última terça, ele iniciou o trabalho de transição para o campo e, nesta quinta, foi integrado às atividades com outros atletas.

O holandês treinou com atletas que não viajaram ao Ceará para enfrentar o Fortaleza, como Matheuzinho e Charles.

Já Rodrigo Garro e Yuri Alberto seguem no departamento médico. O argentino sofreu um estiramento muscular do solear, na panturrilha. Já o camisa 9 tem um edema na região do púbis e sobrecarga da musculatura adutora.

Perguntado se conta com a dupla para a primeira partida contra o Cruzeiro, o técnico Dorival Júnior deixou em aberto: “Tivemos infelizmente esse problema com os dois atletas. Eles não conseguiram viajar de forma nenhuma (para Fortaleza). Iniciaram o tratamento logo após a última partida. Agora ficamos no aguardo para saber como será a evolução deles”, declarou o treinador.

Poupando Memphis e outros titulares, o Corinthians encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando enfrenta o já rebaixado Juventude, na Neo Química Arena, às 16h.

*Com informações do ge