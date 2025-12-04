Câmara de Araçatuba propõe aumento de 150% no salário dos vereadores

Valor atual do subsídio é de R$ 6,5 mil e pode chegar a R$ 16,5 mil na próxima legislatura, de 2029 a 2032. Documento alega que, desde 2006, não foram computados reajustes dos valores.

A Câmara vai encaminhar para as comissões de Justiça e Finanças nesta quinta-feira (4.dez) o projeto que aumenta o salário dos vereadores para R$ 16,5 mil em Araçatuba/SP. O valor atual do subsídio é de R$ 6,5 mil, ou seja, o projeto propõe um aumento de 153%.

A proposta foi lida na sessão desta quarta-feira (3) e terá validade para a próxima legislatura, de 2029 a 2032. O projeto é assinado pela presidente da Casa, a vereadora Edna Flor (Podemos), e pelo primeiro secretário Ícaro Morales (Cidadania).

Segundo a direção da Câmara, entre as justificativas apresentadas estão o artigo da Constituição que estabelece que, em cidades entre 100 mil e 300 mil habitantes, o subsídio dos vereadores deve corresponder a 50% do subsídio dos deputados.