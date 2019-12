Escola Uzenir é contemplada no Programa de Ensino Integral

O governador João Doria e o secretário de Educação Rossieli Soares anunciaram nesta sexta-feira (13) a maior expansão do Programa de Ensino Integral (PEI) da história de São Paulo. A partir de 2020, o PEI (Programa de Ensino Integral) estará presente em ao menos 664 escolas da rede estadual do estado, sendo 33 delas na região, entre elas a tradicional Escola Uzenir Coelho Zeitune de Votuporanga (Veja lista abaixo).

Atualmente, 417 escolas da rede estadual já funcionam nesta modalidade, e a expectativa da Seduc é ultrapassar 1,4 mil unidades de ensino até o ano de 2023.

“Este anúncio é muito significativo para um governo que prioriza a educação, como é o nosso. É a maior expansão do programa de ensino integral do estado de São Paulo”, declarou Doria.

A Escola Uzenir , assim como as 246 escolas estaduais que manifestaram interesse em aderir ao programa a partir de 2020 obedecem a critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como ter mais de 12 salas de aulas e levando-se em conta o grau de vulnerabilidade socioeconômica da comunidade que a escola atende.

Entre as escolas contempladas, 92 já vigoram no modelo ETI (Escola de Tempo Integral). Embora tenham uma carga horária maior, elas têm um currículo obrigatório diferente do proposto pelo PEI. Outras 155 unidades são da rede estadual de ensino regular.

“O tempo a mais que o aluno permanece na escola, com tutoria individualizada de professores, fortalece os vínculos de aprendizagem. Faz toda a diferença o regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais em uma única escola para o professor, melhorando a qualidade das condições de trabalho docente”, disse o secretário Rossieli.

Sobre o PEI

Pelo novo programa, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui projeto de vida, orientação de estudos, práticas experimentais. Há ainda clubes juvenis para que os alunos se autoorganizam de acordo com temas de interesse como dança, xadrez, debates etc.

Os alunos contam com o apoio do professor tutor para fortalecer na sua excelência acadêmica e na orientação do projeto de vida. Também frequentarão disciplinas eletivas escolhidas de acordo com seus objetivos.

A carga horária é de até nove horas e meia – na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos. Trinta e seis das 240 escolas contempladas vão funcionar em um formato com carga horária diferenciada de sete horas, atendendo a alunos que já trabalham. Os professores e servidores que atuam no programa receberão gratificações.

Neste ano, 545 escolas da rede estadual manifestaram interesse em aderir ao PEI. Em 2021, outras escolas da rede terão prioridade na expansão do programa.

Vantagens

O investimento no ensino integral é previsto por metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que determinam que 50% das escolas devem oferecer esta modalidade de ensino até 2024 e 2026, respectivamente.

Estudos apontam que o ensino integral melhora a aprendizagem dos alunos e aumenta a empregabilidade e renda dos egressos. Os alunos do ensino médio das escolas do PEI tiveram desempenho 1,2 ponto maior no último Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) em relação aos estudantes das escolas regulares.