Mauricio dá mais um passo para voltar e participa de treino com elenco 

Meia do Palmeiras machucou o joelho no início do mês e tem tido rápida recuperação.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, e Mauricio segue em ritmo acelerado para voltar aos campos. Recuperando-se de uma lesão no joelho direito, o meia ainda está em transição, mas participou do trabalho com o restante do grupo no campo.

A comissão técnica de Abel Ferreira organizou um trabalho tático, separando jogadores de ataque e defesa. Depois disso, organizou o elenco em quatro times para uma movimentação em espaço reduzido.

O camisa 18 machucou o joelho direito em treino na Academia de Futebol, dia 11 de outubro. O caso não era cirúrgico, e o clube não tinha fechado um prazo de retorno, apesar do temor de que ele pudesse perder os jogos finais do Brasileirão.

Só que desde então, Mauricio tem apresentado rápida recuperação e no início da semana iniciou a transição entre a parte física e técnica, assim como Piquerez. O lateral, porém, vem de uma cirurgia no joelho e não está em estágio tão avançado.

A expectativa é de que os dois reforcem o Palmeiras neste fim de Brasileirão, ainda que não enfrentem o Fortaleza, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque.

Além deles, Abel Ferreira não conta com Bruno Rodrigues e Murilo, também lesionados, e os suspensos Marcos Rocha e Aníbal Moreno.

O técnico ainda não esboçou a escalação para o confronto da 31ª rodada do Brasileirão, mas Mayke e Zé Rafael são os favoritos às vagas abertas. Giay e Fabinho correm por fora.

A provável escalação para o próximo jogo tem: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

Invicto há dez jogos no Brasileirão, o Palmeiras é o segundo colocado do Brasileiro, com 60 pontos, a um do Botafogo, primeiro colocado. O Fortaleza vem logo atrás, com 56.

*Com informações do ge

