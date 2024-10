Lula antecipa para esta sexta retorno ao Planalto para assinar acordo sobre tragédia em Mariana 

Previsão inicial era de volta aos trabalhos no gabinete presidencial na próxima segunda. Petista sofreu queda no último sábado e tem cumprido compromissos no Palácio da Alvorada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu antecipar para esta sexta-feira (25.out) o retorno às atividades no Palácio do Planalto, onde participará da assinatura de um acordo entre as partes envolvidas na tragédia de Mariana/MG em 2015.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) pela assessoria da Presidência da República. Inicialmente, a previsão era de que o petista retornasse aos compromissos no gabinete presidencial somente na próxima segunda-feira (28), conforme afirmado pela primeira-dama, Janja da Silva, nesta quarta-feira (23).

Lula tem cumprido agendas no Palácio da Alvorada nesta semana, em razão de um acidente doméstico que sofreu no banheiro da residência oficial da Presidência.

O petista bateu a cabeça na região da nuca e precisou levar 5 pontos no ferimento.

Por orientação médica, Lula evitou uma viagem internacional e não participou presencialmente da Cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia. Ele fez um pronunciamento por videoconferência.

Lula realizou exame de imagem na última terça-feira (22) e repetirá o procedimento na manhã desta sexta (25) em um hospital em Brasília. Na sequência, irá até o Planalto para a cerimônia sobre a tragédia de Mariana. O evento está previsto para as 10h.

Acordo após rompimento de barragem

O acordo que será assinado nesta sexta trata reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana.

A tragédia ocorrida em novembro de 2015 matou 19 pessoas, destruiu distritos e poluiu o Rio Doce em Minas Gerais e parte do litoral norte do Espírito Santo.

O acordo foi discutido no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), onde as mineradoras Vale, Samarco e BHP negociaram com os governos federal, capixaba e mineiro.

O governo federal apresentou à comunidade de Mariana uma proposta de R$ 167 bilhões, dos quais R$ 130 bilhões de novos recursos.

Presidente não votará no 2º turno

A assessoria do presidente informou que ele decidiu não ir a São Paulo neste fim de semana. Havia expectativa dele participar de atos de campanhas de candidatos aliados, a exemplo de Guilherme Boulos (PSOL).

Lula também não votará no domingo (27) em São Bernardo do Campo/SP. O presidente fará 79 anos no próprio domingo. Em razão da idade, ele não é obrigado a votar. Assim, a previsão é de que ele passe o dia do aniversário, 27 de outubro, em Brasília.

*Com informações do g1

