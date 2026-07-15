Ônibus SP Por Todas inicia programação em Votuporanga nesta quarta-feira 

Unidade itinerante do Governo do Estado estará no município nos dias 15 e 16 de julho com serviços gratuitos, orientações, acolhimento e ações de saúde e cidadania.

Votuporanga recebe, a partir desta quarta-feira (15.jul), o Ônibus SP Por Todas, unidade itinerante do Governo do Estado de São Paulo que integra o Circuito Sertanejo – Sem Violência. A programação segue também na quinta-feira (16) e oferecerá gratuitamente suporte psicossocial, orientação jurídica, serviços de saúde e ações de cidadania, além de ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

A iniciativa integra uma mobilização de enfrentamento à violência contra a mulher que aproveita o período das festividades sertanejas para ampliar o acesso da população a informações, orientações e serviços. Em Votuporanga, a ação reúne a Prefeitura, por meio das Secretarias da Saúde e de Assistência Social e Desenvolvimento Social, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Governo do Estado de São Paulo e instituições parceiras.

Programação

No dia 15 de julho, as atividades serão realizadas das 10h às 17h, na Concha Acústica. O público terá acesso gratuito a vacinação contra a gripe, orientações do Serviço de Assistência Especializada (SAE), distribuição de preservativos, testes rápidos de HIV e ações informativas promovidas pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga. Também haverá orientações sobre saúde bucal e lesões de boca.

A programação contará ainda com orientações e acolhimento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), além da participação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O Instituto Mix oferecerá ações de beleza e informações sobre cursos gratuitos de capacitação, enquanto o Senac apresentará oportunidades de formação profissional com inscrições abertas.

As atividades começam às 10h e, das 10h às 12h, haverá alongamento com educador físico. A partir das 13h, será realizada palestra voltada aos agentes comunitários de Saúde, agentes de Combate às Endemias e à população em geral. Participam Ana Flávia Govea, psicóloga clínica e social, especialista em Direitos Humanos na Educação no contexto da Diversidade Cultural, com experiência nas áreas de direitos das mulheres, crianças e adolescentes, gestão pública, assistência social, violência de gênero e sexualidade; e Kelli Regina Kamikawachi, assistente social e coordenadora do CRAM.

Na quinta-feira (16), o Ônibus SP Por Todas estará na Praça São Bento, das 15h às 21h, durante a Feira Livre. A programação será voltada à população em geral, com atenção especial a adolescentes e crianças, e contará com testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis, entrega de autotestes de HIV, distribuição de preservativos, orientações do Serviço de Assistência Especializada (SAE), acolhimento do CRAM e da DDM, além de atividades de bem-estar. A vacinação contra a gripe também estará disponível nos dois dias de programação.

Circuito Sertanejo – Sem Violência

O Circuito Sertanejo – Sem Violência é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que utiliza unidades itinerantes para percorrer municípios paulistas, ampliando o acesso das mulheres a serviços de proteção e enfrentamento à violência de gênero.

Por meio do Ônibus SP Por Todas, a ação oferece suporte psicossocial, orientação jurídica e serviços de saúde, além de informações sobre os canais de denúncia e a rede de atendimento às mulheres.

Além dos atendimentos, o Circuito busca ampliar a conscientização sobre a violência de gênero e fortalecer uma cultura de respeito e proteção. A informação, o acesso aos direitos e a atuação integrada dos serviços públicos são ferramentas fundamentais para identificar situações de violência e garantir acolhimento e suporte às mulheres.