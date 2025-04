Marcos Rocha e Paulinho trabalham com elenco; Veiga não precisará de cirurgia

Meia, no entanto, está fora do clássico contra o Corinthians por causa de uma luxação no ombro.

O meia Raphael Veiga realizou exames no Palmeiras, nesta quinta-feira, após lesionar o ombro esquerdo aos 10 minutos do jogo contra o Cerro Porteño, na última quarta. Ele teve detectado uma luxação no local e deve perder os próximos jogos.

A boa notícia é que Veiga não precisará passar por cirurgia, diferentemente de Mauricio, que também lesionou a mesma parte do corpo na reta final do Campeonato Paulista e precisou de intervenção cirúrgica.

O Palmeiras não dá prazo para retorno dos seus atletas, mas o meia não estará à disposição no duelo contra o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.

Quem vive a expectativa de retornar é a dupla Paulinho e Marcos Rocha. Eles treinaram em tempo integral na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e estão mais próximos de voltar aos gramados.

Marcos Rocha pode ser novidade no clássico, já que a sua lesão foi mais leve na coxa. Paulinho, por sua vez, deve ter um cronograma mais cauteloso por não atuar quase há cinco meses devido à cirurgia na canela.

O Palmeiras se reapresentou na Academia nesta quinta-feira após a vitória sobre o Cerro Porteño. Os titulares no duelo fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com garotos das categorias de base.

A equipe titular treinará no gramado nesta sexta para iniciar os ajustes para o clássico contra o Corinthians.

*Com informações do ge